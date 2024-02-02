Лучший игрок НБА прошлого сезона, вероятно, порвал мениск
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил серьезную травму колена. Об этом сообщает ESPN.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил серьезную травму колена. Об этом сообщает ESPN.
Инсайдеры сообщают, что у самого ценного игрока НБА прошлого сезона диагностирован разрыв латерального мениска левого колена. Официально «Филадельфия» пока не подтвердила информацию о разрыве. Клуб взял паузу до конца недели, чтобы определиться с планом лечения 29-летнего камерунца.
Если мениск удастся восстановить с помощью артроскопической менискэтомии, то Эмбиид сможет восстановиться к началу плей-офф. В худшем случае баскетболисту грозит операция по его замене, после которой он не сыграет до конца сезона.
Эмбиид повредил колено в среду, 31 января, во время выездного матча против «Голден Стэйт» (107:119). Во время борьбы за мяч в заключительной четверти на ногу центрового упал форвард «Голден Стэйта» Джонатан Куминга. По ходу сезона Эмбиид испытывал дискомфорт в левом колене, из-за которого пропустил в общей сложности 12 матчей.
По итогам первой половины сезона Эмбиид считался главным претендентом на награду самого ценного игрока НБА. Камерунец лидирует в лиге по количеству набранных очков в среднем за игру — 35,3. 22 января в домашней игре против «Сан-Антонио» (133:123) Эмбиид набрал 70 очков и стал девятым игроком в истории НБА, кому удалось добраться до этой отметки.