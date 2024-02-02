Лучший игрок НБА прошлого сезона, вероятно, порвал мениск

Инсайдеры сообщают, что у самого ценного игрока НБА прошлого сезона диагностирован разрыв латерального мениска левого колена. Официально «Филадельфия» пока не подтвердила информацию о разрыве. Клуб взял паузу до конца недели, чтобы определиться с планом лечения 29-летнего камерунца.

Если мениск удастся восстановить с помощью артроскопической менискэтомии, то Эмбиид сможет восстановиться к началу плей-офф. В худшем случае баскетболисту грозит операция по его замене, после которой он не сыграет до конца сезона.

Эмбиид повредил колено в среду, 31 января, во время выездного матча против «Голден Стэйт» (107:119). Во время борьбы за мяч в заключительной четверти на ногу центрового упал форвард «Голден Стэйта» Джонатан Куминга. По ходу сезона Эмбиид испытывал дискомфорт в левом колене, из-за которого пропустил в общей сложности 12 матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2c5790e813cfa714&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240382" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.