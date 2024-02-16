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11:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА на 71 минуту быстрее Джордана

20-летний французский центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА четвертым по скорости в истории лиги.

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Источник: Reuters

Проводящий свой первый сезон в НБА Виктор Вембаньяма преодолел отметку в тысячу очков в своем 49-м матче за «Сан-Антонио». На это ему понадобилось 1377 минут, Легенда «Чикаго Буллс» Майкл Джордан набрал 1000 очков в лиге за 1448 минут.

Быстрее француза покоряли отметку в 1000 очков Уилт Чемберлен (в сезоне-1959−60), а также двое действующих игроков НБА — Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Виктор Вембаньяма не в первый раз становится автором значимых достижений. Ранее он стал первым игроком в истории НБА, кто набрал 30 очков и сделал семь блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке. Кроме того, Вембаньяма стал первым игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти своих матчах набрал в сумме 100 очков и сделал 10 блок-шотов. Ранее это удалось Шакилу О’Нилу.

Также центровой «Сан-Антонио» стал пятым игроком в истории НБА, который сумел оформить трипл-дабл с 25+ очками, 10+ подборами, 10+ блок-шотами, при этом отдавшим 5+ передач за игру. Ранее такое удавалось Хакиму Оладжьювону (четырежды), Кариму Абдул-Джаббару, Ральфу Сэмпсону и Дэвиду Робинсону.

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