Вембаньяма набрал 1000 очков в НБА на 71 минуту быстрее Джордана

Проводящий свой первый сезон в НБА Виктор Вембаньяма преодолел отметку в тысячу очков в своем 49-м матче за «Сан-Антонио». На это ему понадобилось 1377 минут, Легенда «Чикаго Буллс» Майкл Джордан набрал 1000 очков в лиге за 1448 минут.

Быстрее француза покоряли отметку в 1000 очков Уилт Чемберлен (в сезоне-1959−60), а также двое действующих игроков НБА — Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

Виктор Вембаньяма не в первый раз становится автором значимых достижений. Ранее он стал первым игроком в истории НБА, кто набрал 30 очков и сделал семь блок-шотов менее чем за 30 минут на площадке. Кроме того, Вембаньяма стал первым игроком НБА с 1992 года, который в первых пяти своих матчах набрал в сумме 100 очков и сделал 10 блок-шотов. Ранее это удалось Шакилу О’Нилу.