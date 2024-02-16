Яннис не верит в Карри в конкурсе трехочковых с Сабриной Ионеску
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо высказался о предстоящем конкурсе трехочковых бросков, в котором сразятся Стефен Карри и Сабрина Ионеску. Об этом сообщает Boardroom.
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо высказался о предстоящем конкурсе трехочковых бросков, в котором сразятся Стефен Карри и Сабрина Ионеску. Об этом сообщает Boardroom.
Дуэль лучших снайперов мужской и женской НБА пройдет в субботу, 17 февраля, в рамках уик-энда Матча звезд.
«Ставлю все свои деньги на Сабрину», — заявил Яннис.
В прошлом году Сабрина Ионеску выиграла конкурс трехочковых в рамках уик-энда Матча звезд женской НБА, реализовав за одну минуту 25 из 27 бросков. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий — как в женском, так и в мужском баскетболе. В финальном раунде 25-летняя баскетболистка набрала 37 очков из 40 возможных, побив рекорд Стефена Карри, который в 2021 году в аналогичном конкурсе выбил 31 очко.
После впечатляющего перформанса Ионеску НБА решила организовать звезде «Нью-Йорк Либерти» очное противостояние с Карри, который считается лучшим снайпером в истории лиги. Они будут бросать с одинаковой дистанции, однако Ионеску будет использовать мяч из женской НБА, которые на 57 грамм легче стандартного мяча и на два с половиной сантиметра меньше в диаметре.
В этом сезоне НБА 35-летний Карри реализует в среднем 5,1 трехочковых бросков за игру при точности 42,3%. Аналогичные показатели Ионеску в минувшем сезоне женской НБА — 3,6 попадания в среднем за игру при точности 44,8%.
Ранее предпочтение Ионеску в дуэли с Карри отдавали другие звезды НБА, в числе которых Кайри Ирвинг, Кевин Дюрэнт и Лу Уильямс.