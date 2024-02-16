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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Яннис не верит в Карри в конкурсе трехочковых с Сабриной Ионеску

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо высказался о предстоящем конкурсе трехочковых бросков, в котором сразятся Стефен Карри и Сабрина Ионеску. Об этом сообщает Boardroom.

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Источник: AP 2023

Дуэль лучших снайперов мужской и женской НБА пройдет в субботу, 17 февраля, в рамках уик-энда Матча звезд.

«Ставлю все свои деньги на Сабрину», — заявил Яннис.

В прошлом году Сабрина Ионеску выиграла конкурс трехочковых в рамках уик-энда Матча звезд женской НБА, реализовав за одну минуту 25 из 27 бросков. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий — как в женском, так и в мужском баскетболе. В финальном раунде 25-летняя баскетболистка набрала 37 очков из 40 возможных, побив рекорд Стефена Карри, который в 2021 году в аналогичном конкурсе выбил 31 очко.

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После впечатляющего перформанса Ионеску НБА решила организовать звезде «Нью-Йорк Либерти» очное противостояние с Карри, который считается лучшим снайпером в истории лиги. Они будут бросать с одинаковой дистанции, однако Ионеску будет использовать мяч из женской НБА, которые на 57 грамм легче стандартного мяча и на два с половиной сантиметра меньше в диаметре.

В этом сезоне НБА 35-летний Карри реализует в среднем 5,1 трехочковых бросков за игру при точности 42,3%. Аналогичные показатели Ионеску в минувшем сезоне женской НБА — 3,6 попадания в среднем за игру при точности 44,8%.

Ранее предпочтение Ионеску в дуэли с Карри отдавали другие звезды НБА, в числе которых Кайри Ирвинг, Кевин Дюрэнт и Лу Уильямс.

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