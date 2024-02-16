Яннис не верит в Карри в конкурсе трехочковых с Сабриной Ионеску

Дуэль лучших снайперов мужской и женской НБА пройдет в субботу, 17 февраля, в рамках уик-энда Матча звезд.

«Ставлю все свои деньги на Сабрину», — заявил Яннис.

В прошлом году Сабрина Ионеску выиграла конкурс трехочковых в рамках уик-энда Матча звезд женской НБА, реализовав за одну минуту 25 из 27 бросков. Это абсолютный рекорд для подобных мероприятий — как в женском, так и в мужском баскетболе. В финальном раунде 25-летняя баскетболистка набрала 37 очков из 40 возможных, побив рекорд Стефена Карри, который в 2021 году в аналогичном конкурсе выбил 31 очко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0c6bf3d2aa3b5f20&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240511" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После впечатляющего перформанса Ионеску НБА решила организовать звезде «Нью-Йорк Либерти» очное противостояние с Карри, который считается лучшим снайпером в истории лиги. Они будут бросать с одинаковой дистанции, однако Ионеску будет использовать мяч из женской НБА, которые на 57 грамм легче стандартного мяча и на два с половиной сантиметра меньше в диаметре.

В этом сезоне НБА 35-летний Карри реализует в среднем 5,1 трехочковых бросков за игру при точности 42,3%. Аналогичные показатели Ионеску в минувшем сезоне женской НБА — 3,6 попадания в среднем за игру при точности 44,8%.