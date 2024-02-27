Лука Дончич исполнил невероятный бросок через всю площадку: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=93475e36a4ff28b4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240610" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После предматчевой тренировки перед игрой с «Кливлендом» 24-летний словенец запустил мяч одной рукой через всю площадку, отправив его в дальнее от себя кольцо. Пресс-служба команды отмечает, что Дончич попал этот бросок с первой попытки.

Расстояние от кольца до кольца на баскетбольной площадке составляет 28 метров. Дончич выполнял бросок рядом с серединой трехсекундной зоны, откуда мячу предстояло преодолеть около 25 метров.