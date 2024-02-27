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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Лука Дончич исполнил невероятный бросок через всю площадку: видео

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич на командной тренировке исполнил бросок через всю площадку от своего кольца.

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После предматчевой тренировки перед игрой с «Кливлендом» 24-летний словенец запустил мяч одной рукой через всю площадку, отправив его в дальнее от себя кольцо. Пресс-служба команды отмечает, что Дончич попал этот бросок с первой попытки.

Расстояние от кольца до кольца на баскетбольной площадке составляет 28 метров. Дончич выполнял бросок рядом с серединой трехсекундной зоны, откуда мячу предстояло преодолеть около 25 метров.

Лука Дончич является одним из лидеров НБА по числу трехочковых попыток. В этом сезоне он совершает по 10,2 дальних попыток в среднем за матч, уступая по этому показателю лишь разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (11,9).

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Лука Дончич исполнил невероятный бросок через всю площадку: видео
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