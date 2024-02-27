Лука Дончич исполнил невероятный бросок через всю площадку: видео
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич на командной тренировке исполнил бросок через всю площадку от своего кольца.
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич на командной тренировке исполнил бросок через всю площадку от своего кольца.
После предматчевой тренировки перед игрой с «Кливлендом» 24-летний словенец запустил мяч одной рукой через всю площадку, отправив его в дальнее от себя кольцо. Пресс-служба команды отмечает, что Дончич попал этот бросок с первой попытки.
Расстояние от кольца до кольца на баскетбольной площадке составляет 28 метров. Дончич выполнял бросок рядом с серединой трехсекундной зоны, откуда мячу предстояло преодолеть около 25 метров.
Лука Дончич является одним из лидеров НБА по числу трехочковых попыток. В этом сезоне он совершает по 10,2 дальних попыток в среднем за матч, уступая по этому показателю лишь разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри (11,9).