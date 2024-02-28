Игрок НБА принес победу команде броском со своей половины: видео
«Кливленд» дома обыграл «Даллас» (121:119) в матче регулярного чемпионата НБА.
«Кливленд» дома обыграл «Даллас» (121:119) в матче регулярного чемпионата НБА.
По ходу заключительной четверти преимущество «Далласа» достигало 10 очков, но в итоге гости упустили преимущество. За 2,6 секунды до конца игры «Даллас» вернул лидерство — 119:118, после чего владение перешло к «Кливленду», который не имел тайм-аутов и должен был вводить мяч со своей половины площадки. Это сделал защитник «Кливленда» Макс Струс, который и завершил атаку сверхдальним победным броском под сирену.
Любопытно, что перед этой игрой в сети появилось видео, где звездный защитник «Далласа» Лука Дончич после предматчевой тренировки в тренировочном зале «Кливленда» забил мяч дальним броском одной рукой от своего кольца.
Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 45 очков, 9 подборов и 14 передач. Струс стал вторым самым результативным игроком своей команды — в его активе 21 очко, 4 подбора, 4 передачи и 7 из 10 реализованных трехочковых.
«Кливленд» с результатом 38−19 занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Далласа» 33 победы при 25 поражениях и восьмое место на Западе.