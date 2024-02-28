Игрок НБА принес победу команде броском со своей половины: видео

По ходу заключительной четверти преимущество «Далласа» достигало 10 очков, но в итоге гости упустили преимущество. За 2,6 секунды до конца игры «Даллас» вернул лидерство — 119:118, после чего владение перешло к «Кливленду», который не имел тайм-аутов и должен был вводить мяч со своей половины площадки. Это сделал защитник «Кливленда» Макс Струс, который и завершил атаку сверхдальним победным броском под сирену.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=da980ad7876fb1d3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240613" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что перед этой игрой в сети появилось видео, где звездный защитник «Далласа» Лука Дончич после предматчевой тренировки в тренировочном зале «Кливленда» забил мяч дальним броском одной рукой от своего кольца.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=93475e36a4ff28b4&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240610" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 45 очков, 9 подборов и 14 передач. Струс стал вторым самым результативным игроком своей команды — в его активе 21 очко, 4 подбора, 4 передачи и 7 из 10 реализованных трехочковых.