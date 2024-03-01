Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА
Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в одной игре 25 очков, 10 подборов, пять передач, пять блок-шотов и пять трехочковых.
Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал первым игроком в истории НБА, кому удалось набрать в одной игре 25 очков, 10 подборов, пять передач, пять блок-шотов и пять трехочковых.
В домашней игре регулярного чемпионата против «Оклахомы» (132:118) Вембаньяма набрал 28 очков, 13 подборов, семь передач, два перехвата и пять блок-шотов, реализовав пять из семи бросков из-за дуги.
В своем первом сезоне в НБА 20-летний француз набирает 20,6 очков, 10,2 подбора, 3,3 передачи, 1,3 перехвата и 3,3 блокшота в среднем за игру.
Вембаньяма является лидером сезона по числу блокшотов среди всех игроков лиги. В феврале за 12 матчей француз сделал 47 блокштов, опередив по этому показателю сразу пять команд: «Шарлотт» (45), «Вашингтон» (43), «Клипперс» (37), «Майами» (34) и «Портленд» (34).