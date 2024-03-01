Виктор Вембаньяма установил новый рекорд НБА

В домашней игре регулярного чемпионата против «Оклахомы» (132:118) Вембаньяма набрал 28 очков, 13 подборов, семь передач, два перехвата и пять блок-шотов, реализовав пять из семи бросков из-за дуги.

В своем первом сезоне в НБА 20-летний француз набирает 20,6 очков, 10,2 подбора, 3,3 передачи, 1,3 перехвата и 3,3 блокшота в среднем за игру.