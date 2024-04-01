Леброн Джеймс сделал заявление о завершении карьеры

«Осталось не так много, я не собираюсь играть еще 21 год. Это точно. Я не знаю, когда эта дверь закроется, но у меня осталось мало времени», — приводит слова Джеймса ESPN US.

39-летний Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», в начале марта стал первым игроком в истории НБА достигшим отметки в 40 тысяч набранных очков.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=94e94792fcffd19d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240653" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.