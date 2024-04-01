Леброн Джеймс сделал заявление о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о завершении карьеры.
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс высказался о завершении карьеры.
«Осталось не так много, я не собираюсь играть еще 21 год. Это точно. Я не знаю, когда эта дверь закроется, но у меня осталось мало времени», — приводит слова Джеймса ESPN US.
39-летний Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», в начале марта стал первым игроком в истории НБА достигшим отметки в 40 тысяч набранных очков.
Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Леброн является четырехкратным чемпионом лиги (2012, 2013, 2016, 2020). Баскетболист по четыре раза признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс дважды выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 году.