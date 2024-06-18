Лидер «Далласа» прокомментировал поражение в финале плей-офф НБА

Баскетболисты «Бостона» обыграли соперников из «Далласа» в пятом матче финальной серии со счетом 106:88. В составе проигравших как раз Дончич стал самым результативным игроком. Он оформил дабл-дабл, записав на свой счет 28 очков и 12 подборов.

«Мне грустно, что мы проиграли. Неважно, был я травмирован или нет и насколько серьезно. Я играл, был на площадке и этого оказалось недостаточно. Но я горжусь каждым из ребят, которые выходили на паркет. Мы не выиграли финал, но у нас был чертовски хороший сезон. Не хочу говорить об Олимпиаде. Хочется немного поправить здоровье», — сказал Дончич на послематчевой пресс-конференции.

В июле Дончич в составе сборной Словении сыграет в квалификации к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже.

Дончич провел 22 матча в розыгрыше плей-офф НБА минувшего сезона, где в среднем за встречу набирал 28,9 очка, совершал 9,5 подбора и 8,1 ассиста.

«Бостон» одержал победу в финальной серии плей-офф со счетом 4−1 и впервые за 16 лет стал чемпионом НБА. Этот трофей стал 18-м для клуба. «Селтикс» обошли по этому показателю «Лейкерс», у которых 17 титулов. Защитник «Бостона» Джейлен Браун был признан самым ценным игроком (MVP) финала НБА.