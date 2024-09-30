Член Зала славы баскетбола Мутомбо скончался в возрасте 58 лет

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, Дикембе Мутомбо умер после длительной борьбы с раком мозга. Мутомбо выступал за команды «Денвер Наггетс», «Атланта Хоукс», «Филадельфия Сиксерс», «Нью-Джерси Нетс», «Нью-Йорк Никс» и «Хьюстон Рокетс».
Дикембе четыре раза становился лучшим оборонительным игроком НБА, восемь раз участвовал в Матче всех звезд НБА, шесть раз включался в сборные всех звезд защиты и три раза — в сборные всех звезд НБА.
10 января 2007 года занял второе место в НБА по общему количеству блок-шотов за карьеру. После окончания карьеры на счету Мутомбо 3289 блок-шотов, у идущего третьим Карима Абдул-Джаббара — 3189. Возглавляет рейтинг Хаким Оладжьювон — 3830 блок-шота.
В 2009 году после травмы колена, полученной в матче серии плей-офф с «Портленд Блэйзерс», Дикембе Мутомбо объявил о завершении баскетбольной карьеры.
Мутомбо активно занимался благотворительной деятельностью. В 1997 году организовал Фонд Дикембе Мутомбо, самым большим достижением которого является строительство современной больницы в Киншасе.