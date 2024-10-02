Команда НБА показала двух игроков, чья разница в росте более 50 см

Рост Иди составляет 224 см, что делает его вместе с центровым «Сан-Антонио Сперс» Виктором Вембаньямой самым высоким действующим игроком лиги. Рост Кавамуры составляет 173 см. Таким образом, разница в росте у баскетболистов составляет 51 см.
Во время предсезонной фотосессии баскетболисты повторили легендарное фото в исполнении Мануте Бола и Маггси Богса, которое было сделано в 1987 году. Тогда самый высокий (231 см) и самый низкий (160 см) игроки в истории НБА выступали вместе за «Вашингтон Буллетс» (ныне — «Вашингтон Уизардс»).
Богс отреагировал в соцсетях на фото Иди и Кавамуры фразой «выглядит знакомо».
Иди был выбран под общим девятым номером на драфте НБА-2024. Последние два года 22-летний канадец признавался лучшим игроком студенческой лиги NCAA. Это первый подобный случай более чем за 40 лет.
Кавамура обратил на себя внимание клубов НБА на Олимпиаде в Париже, набрав 29 очков, 7 подборов и 6 передач в матче группового этапа против сборной Франции (90:94 ОТ). 23-летний японец был приглашен в тренировочный лагерь «Мемфиса». Решение о его дальнейшем будущем будет принято по итогам предсезонки. Кавамура может стать четвертым игроком из Японии за всю историю НБА.
Новый регулярный сезон НБА стартует 22 октября.