Команда НБА показала двух игроков, чья разница в росте более 50 см

Кавамура обратил на себя внимание клубов НБА на Олимпиаде в Париже, набрав 29 очков, 7 подборов и 6 передач в матче группового этапа против сборной Франции (90:94 ОТ). 23-летний японец был приглашен в тренировочный лагерь «Мемфиса». Решение о его дальнейшем будущем будет принято по итогам предсезонки. Кавамура может стать четвертым игроком из Японии за всю историю НБА.