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Команда НБА показала двух игроков, чья разница в росте более 50 см

Баскетболисты «Мемфис Гриззлис» Зак Иди и Юки Кавамура воссоздали легендарное фото самого высокого и низкого игроков НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Рост Иди составляет 224 см, что делает его вместе с центровым «Сан-Антонио Сперс» Виктором Вембаньямой самым высоким действующим игроком лиги. Рост Кавамуры составляет 173 см. Таким образом, разница в росте у баскетболистов составляет 51 см.

Во время предсезонной фотосессии баскетболисты повторили легендарное фото в исполнении Мануте Бола и Маггси Богса, которое было сделано в 1987 году. Тогда самый высокий (231 см) и самый низкий (160 см) игроки в истории НБА выступали вместе за «Вашингтон Буллетс» (ныне — «Вашингтон Уизардс»).

Богс отреагировал в соцсетях на фото Иди и Кавамуры фразой «выглядит знакомо».

Иди был выбран под общим девятым номером на драфте НБА-2024. Последние два года 22-летний канадец признавался лучшим игроком студенческой лиги NCAA. Это первый подобный случай более чем за 40 лет.

Кавамура обратил на себя внимание клубов НБА на Олимпиаде в Париже, набрав 29 очков, 7 подборов и 6 передач в матче группового этапа против сборной Франции (90:94 ОТ). 23-летний японец был приглашен в тренировочный лагерь «Мемфиса». Решение о его дальнейшем будущем будет принято по итогам предсезонки. Кавамура может стать четвертым игроком из Японии за всю историю НБА.

Новый регулярный сезон НБА стартует 22 октября.