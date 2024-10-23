Барак Обама назвал игроков, за которыми он следит в НБА

«На фоне Вембаньямы все остальные выглядят крошечными. Его можно сравнить с Кевином Дюрантом, Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом. Что касается Эдвардса, ему нравятся, знаете ли, колкие высказывания и вызовы. Он наслаждается каждым моментом на площадке», — сказал Обама в подкасте «The Young Man and The Three», ведущим которого был Тайриз Халибертон.