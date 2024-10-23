Барак Обама назвал игроков, за которыми он следит в НБА

Французский центровой «Сан-Антонио Сперс» Виктор Вембаньяма и атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс привлекли к себе внимание Барака Обамы.
«На фоне Вембаньямы все остальные выглядят крошечными. Его можно сравнить с Кевином Дюрантом, Мэджиком Джонсоном, Ларри Бёрдом. Что касается Эдвардса, ему нравятся, знаете ли, колкие высказывания и вызовы. Он наслаждается каждым моментом на площадке», — сказал Обама в подкасте «The Young Man and The Three», ведущим которого был Тайриз Халибертон.
20-летний Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфта НБА 2023 года. По итогам своего дебютного сезона француз получил награду лучшему новичку года. Энтони Эдвардсу 23 года. Он был выбран под первым номером на драфта НБА 2020 года.
Вембаньяма и Эдвардс играли друг против друга в финале олимпийского турнира по баскетболу на Олимпиаде в Париже. Золотую медаль в составе сборной США получил игрок «Миннесоты Тимбервулвз», центровой из «Сан-Антонио Сперс» завоевал серебряную медаль.
«Миннесота Тимбервулвз» со счетом 103:110 проиграла первый матч сезона-2024/2025 НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». «Сан-Антонио Сперс» проведут свою первую игру сезона-2024/2025 НБА 25 октября против «Даллас Маверикс».