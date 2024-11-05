Вещи Майкла Джордана продали на аукционе за 8,5 млн долларов

Набор The Ultimate Jordan Collection включал в себя:
- Майку «Чикаго Буллз» с чемпионского сезона-1996/97 — 4,68 млн долларов;
- Флаг США с церемонии награждения Олимпиады-1992 в Барселоне, подписанный всеми игроками Dream Team, включая самого Джордана — 1,8 млн долларов;
- Майку и шорты «Чикаго Буллз» с сезона-1988/89 — 1,08 млн долларов;
- Майку «Чикаго Буллз» с первого матча серии первого раунда плей-офф сезона-1997/98 против «Нью-Джерси Нетс» (96:93 ОТ) — 840 тыс. долларов;
- Тренировочную майку и кроссовки Джордана с подписью со времен выступления за университет Северной Каролины — 132 тыс. долларов.
Торги за эти вещи велись на протяжении трех недель. Организаторы аукциона рассчитывали выручить на продаже предметов 10 млн долларов, однако итоговая сумма оказалась несколько ниже.
Самой дорогой среди вещей Майкла Джордана, проданных на аукционе Sotheby’s, остается майка «Чикаго Буллз», в которой он играл во время первой игры финала НБА 1998 года против «Юты Джаз» (85:88 OT). В сентябре 2022 года она была продана за 10,1 млн долларов, установив рекорд для элементов спортивной экипировки.
В августе 2024 года этот рекорд был побит джерси легендарного бейсболиста «Нью-Йорк Янкиз» Бэйба Рута, которая ушла с молотка за 24,1 млн долларов.