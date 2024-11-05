Вещи Майкла Джордана продали на аукционе за 8,5 млн долларов

Самой дорогой среди вещей Майкла Джордана, проданных на аукционе Sotheby’s, остается майка «Чикаго Буллз», в которой он играл во время первой игры финала НБА 1998 года против «Юты Джаз» (85:88 OT). В сентябре 2022 года она была продана за 10,1 млн долларов, установив рекорд для элементов спортивной экипировки.