Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА

В 18 лет Леброн Джеймс стал самым юным игроком НБА, который сумел набрать более 35 очков и при этом попасть пять и более трехочковых бросков Таким образом, в настоящий момент Леброну принадлежат обы возрастных рекорда по набору более 35 очков в одном матче.
В недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Мемфис Гриззлиз» Джеймс набрал 39 очков, став самым результативным игроком в составе обеих команд. Кроме того, Леброн реализовал шесть трёхочковых бросков. Также в активе легкого форварда семь подборов и шесть результативных передач. «Лос-Анджелес» потерпел поражение со счетом 114:131.
Леброн Джеймс дебютировал в НБА в 2003 году в составе «Кливленд Кавальерс». Также он выступал за «Майами Хит». Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), он четыре раза был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и финальной серии плей-офф. В составе сборной США Джеймс трижды выиграл Олимпийские игры (2008, 2012, 2024).
2 марта 2024 года Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков. Годом ранее он стал лучшим бомбардиром в истории НБА, достигнув отметки в 38390 очков — баскетболист «Лейкерс» побил рекорд бывшего игрока клуба Карима Абдул-Джаббара (38387 очков).