Леброн Джеймс стал автором уникального достижения в НБА

В 18 лет Леброн Джеймс стал самым юным игроком НБА, который сумел набрать более 35 очков и при этом попасть пять и более трехочковых бросков Таким образом, в настоящий момент Леброну принадлежат обы возрастных рекорда по набору более 35 очков в одном матче.