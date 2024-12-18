«Милуоки» обыграл «Оклахому» и стал обладателем Кубка НБА

Баскетболисты «Милуоки» обыграли «Оклахому» со счетом 97:81 (27:28, 24:22, 26:14, 20:17). Самым результативным игроком матча стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, оформивший трипл-дабл из 26 очков, 19 подборов и 10 передач. Также на его счету два перехвата и три блок шота. У «Оклахомы» больше всех очков набрал Шей Гилджес-Александер (21).
Адетокумбо был признан самым ценным игроком (MVP) финала второго в истории Кубка НБА.
Напомним, что каждый игрок победившей команды получит призовые в размере $500 тысяч.
Внутрисезонный турнир — Кубок НБА, в котором приняли участие все 30 команд лиги, прошел второй раз. В прошлом сезоне победителем соревнований стал «Лос-Анджелес Лейкерс». В финале Леброн Джеймс и другие игроки клуба из Лос-Анджелеса обыграли «Индиану» со счетом 123:109.