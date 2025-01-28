Дети спортсменов, которые пошли по их стопам: превзошли родителей или остались в их тени?

Сейчас Виктору 36 лет, но он уже не связывает жизнь со спортом. Тихонов завершил карьеру в 2022 году, а о дальнейшей его деятельности нет информации. Одно известно точно — успех в хоккее Виктора все же настиг. Он — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017 год), чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира. За океаном трофеев Виктор не получал, однако поиграть в Национальной хоккейной лиге ему доводилось после выбора в первом раунде драфта 2008 года клубом «Финикс Койотис» (сейчас «Аризона Койотис»). У Тихонова-младшего были и достижения на международных стартах — лучший бомбардир и нападающий чемпионата мира в 2014 году.