Дети спортсменов, которые пошли по их стопам: превзошли родителей или остались в их тени?

Дети атлетов уже заранее ответственны за результат. Общество ждет, что ребенок будет прыгать выше, бегать дальше, а в спину приговаривает: «Конечно, талант, у него же родители…».
Но талант не играет большую роль. Гораздо важнее проявить упорство, дисциплинировать себя, иметь желание достичь цели и носить немного удачи в кармане. Тем более, что далеко не все спортсмены, чьи родители заработали не одну золотую медаль, грезят о том же самом.
В этой подборке мы увидим давно знакомые нам имена и фамилии, но все же каждый из этих спортсменов выбрал не покорять вершины родительских успехов, а найти свой, но единственно верный и правильный путь в спорте.
Мик Шумахер
Фамилия Шумахер уже стала нарицательной в мире автоспорта. Мик — сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, и мимо него этот вид спорта пройти не мог.
Последние 10 лет о Шумахере-старшем не слышно буквально ничего. После получения тяжелейшей травмы во время катания на горных лыжах, бывший спортсмен и настоящая легенда Формулы-1 не появлялся на людях. По неподтвержденной информации, Михаэль не может передвигаться самостоятельно, его окружает семья и медперсонал, у которых на время работы забирают телефоны, чтобы избежать утечки информации. Михаэль Шумахер — обладатель многочисленных рекордов чемпионата мира Формулы-1: по числу быстрых кругов, а также чемпионских титулов подряд.
Мику сейчас 25 лет, он чемпион Европейской Формулы-3 в сезоне 2018 года и Формулы-2 в сезоне 2020 года. В Формуле-1 Шумахер-младший провел два неоднозначных сезона в «Хаасе», а после 2022 года потерял место. До недавнего времени он был в резервистах «Мерседеса», но 28 ноября стало известно, что он продолжит выступать за «Альпин» в WEC в 2025 году.
Успех отца настолько огромный и фундаментальный в мире автоспорта, что кажется, пытаться тягаться с ним даже начинать не стоит, а Мику как раз и не собирается. Он просто занимается своим любимым делом — автогонками.
Бронни Джеймс
Бронни Джеймс — сын уже легендарного Леброна Джеймса, дебютировал в НБА в 2024 году. Джеймсы играют в «Лос-Анджелес Лейкерс» и успели прогреметь как первый в истории дуэт отца и сына, сыгравших на одном паркете.
Бронни 20 лет и ему еще предстоит набраться опыта в профессиональной лиге. Джеймсу-младшему удалось дебютировать в НБА уже в первом матче сезона — что несомненно говорит о вере «Лейкерс» в его потенциал. Сейчас Бронни играет в G-лиге США. Эксперт Сэм Весени на своей странице в соцсети Х уже отметил прогресс баскетболиста по ходу сезона.
«Видел, как говорят, что Бронни Джеймс в среднем набирает 23 очка за матч в G-лиге. Это не совсем точно, это без учета выставочных матчей. На данный момент в сезоне он в среднем набирает 16,7 очка за матч при 39,5% с игры, 31,6% из-за дуги и 75,2% с линии штрафных.
Но что важнее, он прибавляет по ходу сезона» — написал Весени в своём посте.
Вероятно, со временем Бронни сможет стать настолько же результативным спортсменом, как и отец, хотя и сам Леброн уходить из большого спорта пока не собирается.
Диана Дэвис
Фигуристка Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Георгиевны Тутберидзе. Диане 21 год и она выступает в танцах на льду за Грузию в дуэте с мужем Глебом Смолкиным. Еще в детстве мама настояла на этом направлении фигурного катания, потому что не видела в дочери потенциала одиночницы или парницы.
Тутберидзе знают и любят как превосходного тренера, но у нее не было успешной карьеры фигуристки. Уже в 18 ей пришлось закончить с фигурным катанием из-за недостатка финансов. В США она осталась без денег и работы, жила в общежитии для нищих. Все награды Этери Георгиевны связаны с ее тренерской деятельностью — она воспитала плеяду блестящих российских фигуристок, выигрывавших Олимпийское золото и золото чемпионатов мира.
Дэвис тренировать не спешит, она по-прежнему выступает на международных соревнованиях. Диана и Глеб сменили спортивное гражданство после санкций в 2022 году. До призовых мест дуэт на международных турнирах не добирается. У Дианы есть некоторые проблемы со здоровьем — с детства девушка плохо слышит, однако это не мешает ей полноценно жить.
Виктор Тихонов
Виктор Тихонов-младший — внук легендарного советского тренера Виктор Тихонова и сын Василия Тихонова, который играл и тренировал, но не был известен настолько же, насколько его отец.
Сейчас Виктору 36 лет, но он уже не связывает жизнь со спортом. Тихонов завершил карьеру в 2022 году, а о дальнейшей его деятельности нет информации. Одно известно точно — успех в хоккее Виктора все же настиг. Он — двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017 год), чемпион мира и серебряный призер чемпионата мира. За океаном трофеев Виктор не получал, однако поиграть в Национальной хоккейной лиге ему доводилось после выбора в первом раунде драфта 2008 года клубом «Финикс Койотис» (сейчас «Аризона Койотис»). У Тихонова-младшего были и достижения на международных стартах — лучший бомбардир и нападающий чемпионата мира в 2014 году.
Виктор Тихонов-старший, хотя и был талантливым игроком, как тренер достиг больших успехов. Его сын Василий также тренировал лучше, чем играл. Хоккейные пути Виктора-младшего с его легендарными родственниками несколько расходятся, но если бы отец или дед были живы, то мы уверенны, нисколько бы не разочаровались в Викторе.
Дарья Виролайнен
Финская биатлонистка, которая ранее выступала за Россию Дарья Виролайнен — дочь олимпийской чемпионки по биатлону и лыжам Анфисы Резцовой и тренера Леонида Резцова. Девушка вышла замуж за белоруса Романа Виролайнена и сменила фамилию в 2007 году.
Анфиса Резцова дважды участвовала в Кубке мира и дважды становилась олимпийской чемпионкой. Долго Резцовой удавалось удерживать статус единственной в мире женщины, ставшей олимпийской чемпионкой в двух видах спорта — биатлон и лыжи. Она также первая в истории мирового биатлона олимпийская чемпионка в этом виде спорта.
Дарья Виролайнен пошла по стопам матери, дважды забирала призовые места с молодёжного Кубка мира и чтобы продолжать выступать именно на международных стартах, даже сменила спортивное гражданство в 2023 году. Однако пока успехов на международных стартах у нее не было, а в текущем сезоне Дарья и вовсе не выступает в связи с беременностью.