Фанаты «Далласа» принесли гроб к арене из-за обмена Дончича

Напомним, лидер «Далласа» Лука Дончич отправился в «Лос-Анджелес» Лейкерс в результате трехстороннего обмена с участием «Юты Джаз». Эта новость стала самой обсуждаемой в американских спортивных СМИ.
Согласно условиям сделки, «Даллас» получил центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса, защитника Макса Кристи и право выбора в первом раунде драфта-2029. «Лейкерс», помимо Дончича, усилились форвардами Максом Клебером и Маркиффом Моррисом. «Юта» же приобрела молодого защитника Джейлена Худ-Шифино и два пика второго раунда драфта этого года.
Дебют 25-летнего словенца за «Лейкерс» состоится не раньше 8 февраля.
Фанаты клуба из Далласа остались недовольны решением руководства. Они принесли гроб к арене, выражая свое несогласие с обменом.
В ночь на 3 февраля «Даллас» крупно уступил «Кливленду» в первом матче после обмена Луки Дончича (101:144).
«Кливленд» выиграл четвертый матч подряд и идет на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 40 побед при девяти поражениях. «Даллас» с 26 победами и 24 поражениями располагается на девятом месте на Западе.