Перед игрой НБА болельщику понадобилась медицинская помощь

«Мемфис Гриззлиз» одержали домашнюю победу над «Сан-Антонио Сперс» со счетом 128:109. Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжелый форвард Джарен Джексон, на счету которого 31 очко, а также шесть подборов и четыре передачи. У гостей самым результативным стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и пяти передач.