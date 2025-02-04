Перед игрой НБА болельщику понадобилась медицинская помощь

По словам очевидцев, один из зрителей, сидевший прямо у края площадки, внезапно потерял сознание. Персонал арены и врачи молниеносно начали действовать, выполняя сердечно-легочную реанимацию. Примерно через семь минут болельщика вынесли на носилках. О его состоянии пока ничего не сообщается.
Игроков обоих составов временно отправили в раздевалки, а начало игры пришлось отложить почти на час. Перед матчем баскетболисты «Гриззлиз» собрались в круг и объединились в общей молитве.
«Мемфис Гриззлиз» одержали домашнюю победу над «Сан-Антонио Сперс» со счетом 128:109. Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжелый форвард Джарен Джексон, на счету которого 31 очко, а также шесть подборов и четыре передачи. У гостей самым результативным стал французский центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 27 очков, 10 подборов и пяти передач.
«Мемфис Гриззлиз» занимают второе место в таблице Западной конференции после 50 проведенных игр. «Сан-Антонио» находится на 12-й позиции.