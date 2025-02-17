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Болельщик выиграл $100 тысяч на Матче звезд НБА: видео

Студент Джарен Барахас выиграл $100 тысяч в конкурсе от самого популярного блогера на YouTube Mr Beast на Матче всех звезд НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Парень соревновался со снайпером «Милуоки» Дэмиеном Лиллардом. Лиллард в 2023-м и 2024 году стал победителем конкурса трехочковых бросков на Матче всех звезд.

Лиллард и Барахас выполняли броски с центрального круга. Для победы студенту нужно было сделать одну точную попытку быстрее, чем Лиллард совершит три попадания.

18-летнему первокурснику удалось забросить мяч в кольцо и получить приз от Mr Beast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) в размере $100 тысяч.

Джарен Барахас пообещал потратить деньги на оплату обучения в колледже.

В финальном Матче всех звезд команда Шакила О’Нила обыграла команду Чарльза Баркли. В составе победителей самым ценным игроком был признан игрок «Голден Стэйт» Стеф Карри.