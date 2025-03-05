Леброн Джеймс первым в НБА набрал 50 тысяч очков за карьеру

Джеймс достиг отметки в 50 тысяч очков первым броском с игры против команды «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. 40-летний игрок набрал такое количество очков за карьеру с учетом регулярки и плей-офф, став первым баскетболистом в истории, кому покорилась эта отметка.