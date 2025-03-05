Леброн Джеймс первым в НБА набрал 50 тысяч очков за карьеру

Джеймс достиг отметки в 50 тысяч очков первым броском с игры против команды «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. 40-летний игрок набрал такое количество очков за карьеру с учетом регулярки и плей-офф, став первым баскетболистом в истории, кому покорилась эта отметка.
Леброн Джеймс проводит свой 22-й сезон в НБА. Он набирает 24,9 очка, 8,1 подбора и 8,6 передачи в среднем за игру. Джеймс является самым возрастным игроком в НБА.
Ранее Леброн одержал 1000 победу в лиге. Он стал четвертым игроком с таким достижением после Карима Абдул-Джаббара (1074), Роберта Пэриша (1014) и Тима Данкана (1001).
«Лейкерс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 7 марта, «озерники» дома сыграют с «Нью-Йорк Никс».