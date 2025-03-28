«Чикаго» вырвал победу у «Лейкерс» броском со своей половины: видео

За 12 секунд до финальной сирены «Лейкерс» имели преимущество в пять очков, однако «Чикаго» сумел остаться в игре благодаря двум трехочковым Коби Уайта. За три секунды до конца Остин Ривз двухочковым попаданием вывел «Лейкерс» вперед — 117:116. У «Чикаго» не оставалось времени на полноценную атаку, поэтому разыгрывающий защитник «Чикаго» Джош Гидди был вынужден бросать со своей половины поля. Он успел добежать до центрального круга и совершить бросок до финальной сирены, который в итоге оказался точным.