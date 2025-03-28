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«Чикаго» вырвал победу у «Лейкерс» броском со своей половины: видео

«Чикаго Буллз» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:117) в матче регулярного чемпионата НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

За 12 секунд до финальной сирены «Лейкерс» имели преимущество в пять очков, однако «Чикаго» сумел остаться в игре благодаря двум трехочковым Коби Уайта. За три секунды до конца Остин Ривз двухочковым попаданием вывел «Лейкерс» вперед — 117:116. У «Чикаго» не оставалось времени на полноценную атаку, поэтому разыгрывающий защитник «Чикаго» Джош Гидди был вынужден бросать со своей половины поля. Он успел добежать до центрального круга и совершить бросок до финальной сирены, который в итоге оказался точным.

«Остается только снять шляпу, когда соперник забрасывает победный мяч с центра площадки», — сказал после матча форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.

Гидди оформил пятый трипл-дабл в сезоне, набрав 25 очков, 14 подборов и 11 передач.

«Чикаго» одержал четвертую победу подряд и поднялся на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лейкерс» проиграли четыре из пяти последних игр и опустились на пятую строчку на Западе.