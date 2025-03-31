Семь человек удалили после массовой драки в матче НБА: видео

«Миннесота» дома обыграла «Детройт» со счетом 123:104. Во второй четверти форвард «Детройта» Рон Холланд получил фол, когда он выбил мяч из рук центрового «Миннесоты» Наза Рида около лицевой линии. Возникла словесная перепалка. К ней присоединился защитник «Миннесоты» Донте ДиВинченцо, который схватил Холланда за майку. После чего на паркете завязалась драка с участием игроков и тренеров обеих команд.