Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь человек удалили после массовой драки в матче НБА: видео

Пять игроков и два тренера были удалены после драки, произошедшей по ходу матча регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой» и «Детройтом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Миннесота» дома обыграла «Детройт» со счетом 123:104. Во второй четверти форвард «Детройта» Рон Холланд получил фол, когда он выбил мяч из рук центрового «Миннесоты» Наза Рида около лицевой линии. Возникла словесная перепалка. К ней присоединился защитник «Миннесоты» Донте ДиВинченцо, который схватил Холланда за майку. После чего на паркете завязалась драка с участием игроков и тренеров обеих команд.

По итогам инцидента с площадки были удалены семь человек. «Детройт» потерял Холланда, центрового Айзею Стюарта и защитника Маркуса Сассера, а также главного тренера Джей Би Бикерстаффа. У «Миннесоты» были удалены Рид, ДиВинценцо и помощник тренера Пабло Приджони.

По данным Opta, в игре было зафиксировано 12 технических фолов — это наибольшее количество фолов в матчах НБА с 23 марта 2005 года.