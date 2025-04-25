Игровая майка Коби Брайанта продана на аукционе за $7 млн

В этой майке Брайант дебютировал в составе «Лейкерс» в выставочном матче во время подготовки к сезону‑1996/97.
Это четвертая по стоимости игровая майка, которая была продана на аукционе. Дороже обошлись экземпляры формы бейсболиста Бейба Рута мировой серии 1932 года (24 миллиона долларов), баскетболиста Майкла Джордана с финала НБА 1998 года (10,1 миллиона долларов) и футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года (9,3 миллиона долларов).
Продажа также стала рекордной для коллекционных предметов Брайанта, превысив сумму в 5,85 млн долларов, уплаченную за его майку сезона‑2007/08.
Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Никто не выжил.
Коби Брайант считается одним из величайших игроков в истории. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» он играл с 1996-го по 2016 год и пять раз становился чемпионом НБА. Также на счету Брайанта два золота Олимпийских игр в составе сборной США.
В декабре 2017 года «Лейкерс» вывели из обращения оба — 8-й и 24-й — номера Коби Брайанта. Он стал 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера. Спортсмен был посмертно введен в состав Зала славы баскетбола в 2020 году.