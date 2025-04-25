Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игровая майка Коби Брайанта продана на аукционе за $7 млн

Игровая майка Коби Брайанта, в которой он впервые сыграл в составе «Лос‑Анджелес Лейкерс», была продана за 7 миллионов долларов на аукционе Sotheby's в Нью‑Йорке.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В этой майке Брайант дебютировал в составе «Лейкерс» в выставочном матче во время подготовки к сезону‑1996/97.

Это четвертая по стоимости игровая майка, которая была продана на аукционе. Дороже обошлись экземпляры формы бейсболиста Бейба Рута мировой серии 1932 года (24 миллиона долларов), баскетболиста Майкла Джордана с финала НБА 1998 года (10,1 миллиона долларов) и футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны с чемпионата мира 1986 года (9,3 миллиона долларов).

Продажа также стала рекордной для коллекционных предметов Брайанта, превысив сумму в 5,85 млн долларов, уплаченную за его майку сезона‑2007/08.

Брайант погиб на 42-м году жизни в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года. На борту также находились его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Никто не выжил.

Коби Брайант считается одним из величайших игроков в истории. В составе «Лос-Анджелес Лейкерс» он играл с 1996-го по 2016 год и пять раз становился чемпионом НБА. Также на счету Брайанта два золота Олимпийских игр в составе сборной США.

В декабре 2017 года «Лейкерс» вывели из обращения оба — 8-й и 24-й — номера Коби Брайанта. Он стал 10-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер был выведен из обращения, и первым, в честь которого вывели сразу два номера. Спортсмен был посмертно введен в состав Зала славы баскетбола в 2020 году.