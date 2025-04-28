Член Зала славы баскетбола умер в США в возрасте 88 лет

«Дик Барнетт олицетворял все, что значит быть игроком “Никс”, как на площадке, так и за ее пределами. Он оставил положительный след в жизни любого, кто с ним сталкивался, и нашему клубу невероятно повезло, что такой человек выступал за него. Майка Барнетта навсегда останется под сводами Мэдисон-Сквер-Гарден, а его игра — в памяти болельщиков “Никс”, —приводит НБА сообщение “Нью-Йорк Никс”.