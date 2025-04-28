Член Зала славы баскетбола умер в США в возрасте 88 лет

НБА объявила о смерти двукратного чемпиона лиги Дика Барнетта. Оба титула защитник завоевал в составе клуба «Нью-Йорк Никс». Легенда «Никс» умер в 88 лет во сне в доме престарелых.
«Дик Барнетт олицетворял все, что значит быть игроком “Никс”, как на площадке, так и за ее пределами. Он оставил положительный след в жизни любого, кто с ним сталкивался, и нашему клубу невероятно повезло, что такой человек выступал за него. Майка Барнетта навсегда останется под сводами Мэдисон-Сквер-Гарден, а его игра — в памяти болельщиков “Никс”, —приводит НБА сообщение “Нью-Йорк Никс”.
Барнетт провел в НБА 14 сезонов, последние девять — в «Никс», с которым стал чемпионом в 1970 и 1973 годах (единственные чемпионские титулы клуба в лиге). Защитник занимает девятое место в списке лучших бомбардиров «Никс» за всю карьеру, а 12-й номер, под которым он играл, был выведен командой из обращения в 1990-м. Помимо нью-йоркской команды, он выступал за «Сиракьюс Нэшнлз», «Кливленд Пайперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Барнетта включили в Зал славы баскетбола как игрока и как члена студенческой команды университета Теннесси, выигравшей три национальных чемпионата подряд в 1957—1959 годах и ставшей первой командой из учебных заведений для темнокожих, которой удалось взять титул.