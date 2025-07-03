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Сын Леброна Джеймса прокомментировал будущее отца в «Лейкерс»

Бронни Джеймс ответил на вопрос о возможном уходе отца из «Лейкерс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Слухи об уходе Леброна Джеймса из «Лейкерс» начали распространяться после интервью его агента Рича Пола, который заявил, что баскетболист продлит соглашение с командой, но будет внимательно следить за действиями клуба в межсезонье.

«На самом деле, один из моих друзей позвонил мне и начал спрашивать о том, где я буду в следующем сезоне, так как увидел новости про отца. Я их не видел. Я не обращаю внимания на такие вещи. Есть много вещей, на которые я не обращаю внимания.

Мы с отцом не обсуждали его решение. В такие моменты он просто говорит мне не беспокоиться, даже не обращать на это внимания и просто сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. И это то, что поможет мне выздороветь и сохранить сосредоточенность. Я думаю, хорошо, что он говорит мне не обращать внимания на такие вещи.

Наша команда вернется на площадку сильнее, чем были в прошлом году. Нам просто нужно прийти в спортзал и быть готовыми работать каждый день», — приводит слова Бронни Джеймса ESPN.

40-летний Леброн Джеймс выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Вместе с командой он стал чемпионом НБА в сезоне-2019/20.