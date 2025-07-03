Сын Леброна Джеймса прокомментировал будущее отца в «Лейкерс»

«На самом деле, один из моих друзей позвонил мне и начал спрашивать о том, где я буду в следующем сезоне, так как увидел новости про отца. Я их не видел. Я не обращаю внимания на такие вещи. Есть много вещей, на которые я не обращаю внимания.



Мы с отцом не обсуждали его решение. В такие моменты он просто говорит мне не беспокоиться, даже не обращать на это внимания и просто сосредоточиться на том, что происходит прямо сейчас. И это то, что поможет мне выздороветь и сохранить сосредоточенность. Я думаю, хорошо, что он говорит мне не обращать внимания на такие вещи.



Наша команда вернется на площадку сильнее, чем были в прошлом году. Нам просто нужно прийти в спортзал и быть готовыми работать каждый день», — приводит слова Бронни Джеймса ESPN.