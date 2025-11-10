«Бруклин» разгромно проиграл «Нью-Йорку». Демин набрал 10 очков

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Карл-Энтони Таунс, оформивший в этой встрече дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов. В составе «Бруклина» лучшим был форвард Майкл Портер, набравший 25 очков.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин второй матч подряд вышел в стартовом составе своей команды. Он провел на паркете 25 минут и набрал 10 очков, реализовав четыре из шести бросков с игры, включая два из четырех трехочковых. Также на его счету четыре подбора, три передачи при трех потерях.
Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 9 матчей, проводя на паркете в среднем 20,1 минуты и набирая в среднем 6,1 очка, 3,1 подбора, 3,1 передачи, 0,9 перехвата при 1,7 потере.
«Бруклин» с одной победой и девятью поражениями занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 12 ноября, команда из Нью-Йорка дома сыграет против «Торонто».