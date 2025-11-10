Умер рекордсмен НБА по числу матчей в качестве тренера

В 1975 году Ленни Уилкенс завершил карьеру игрока. На протяжении нескольких лет он был играющим тренером. Специалист возглавлял «Сиэтл Суперсоникс», «Портленд Трейл Блейзерс», «Кливленд Кавальерс», «Торонто Рапторс» и «Нью-Йорк Никс». В сезоне-1978/79 под его руководством «Сиэтл» впервые в истории стал чемпионом НБА. В 1994 году Уилкенс стал лучшим тренером сезона НБА. Ему принадлежит рекорд лиги по количеству матчей в качестве главного тренера — 2487, в 1332 из них он одержал победу.