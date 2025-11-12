Ричмонд
Егор Демин обновил личный рекорд результативности в НБА

«Торонто» на выезде обыграл «Бруклин» (119:109) в матче регулярного чемпионата НБА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Брэндон Ингрэм, набравший 25 очков. В составе «Бруклина» лучшими были форвард Майкл Портер и центровой Ник Клакстон, записавшие на свой счет по 21 очку.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин вышел в стартовом составе своей команды. Он провел на паркете рекордные 28 минут и обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав 16 очков. 19-летний россиянин реализовал 5 из 11 бросков с игры, включая 4 из 8 трехочковых, а также забил 2 из 2 штрафных. Кроме того, Демин записал на свой счет четыре подбора, пять передач, один блок-шот, один перехват, совершив при этом лишь одну потерю.

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 10 матчей, проводя на паркете в среднем 20,8 минуты и набирая в среднем 7,1 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,9 перехвата при 1,6 потере.

«Бруклин» с одной победой и десятью поражениями занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 15 ноября, команда из Нью-Йорка на выезде сыграет против «Орландо».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше