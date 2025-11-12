Егор Демин обновил личный рекорд результативности в НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин вышел в стартовом составе своей команды. Он провел на паркете рекордные 28 минут и обновил личный рекорд результативности в НБА, набрав 16 очков. 19-летний россиянин реализовал 5 из 11 бросков с игры, включая 4 из 8 трехочковых, а также забил 2 из 2 штрафных. Кроме того, Демин записал на свой счет четыре подбора, пять передач, один блок-шот, один перехват, совершив при этом лишь одну потерю.