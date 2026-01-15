Ричмонд
17 очков Демина не спасли «Бруклин» от пятого поражения подряд

«Бруклин» на выезде уступил «Нью-Орлеану» в матче регулярного чемпионата НБА (113:116).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Самым результативным игроком в составе гостей стал Майкл Портер, который набрал 20 очков и сделал 7 подборов. Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 29 минут. За это время он набрал 17 очков и сделал 5 передач.

У «Нью-Орлеана» самым результативным стал Зайон Уильямсон с 25 очками и 6 подборами, также на его счету две передачи.

В середине четвертой четверти «Бруклин» имел преимущество в 8 очков, но не смог его удержать. Для «Бруклина» это поражение стало пятым подряд. Ранее подопечные Жорди Фернандеса проиграли «Орландо», «Клипперс», «Мемфису» и «Далласу».

В текущем сезоне НБА «Бруклин» с 11 победами и 27 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл в 34 матчах, проводя на паркете в среднем 24,9 минуты и набирая в среднем 10,6 очка, 3,2 подбора, 3,5 передачи при 1,8 потере.

В следующем матче «Бруклин» на своем паркете встретится с «Чикаго».

