Российскому баскетболисту посоветовали перейти из НБА в Евролигу

Голдин провел дебютный матч в НБА в конце декабря. Он вышел на паркет в концовке четвертой четверти матча между «Хит» и «Селтикс» (116:129). За 55 секунд на паркете россиянин отметился результативной передачей.
«Влад отличный парень, с характером, но найти свое место под солнцем в НБА не так просто. Иногда нужна просто удача. Но я бы хотел увидеть Влада в Евролиге — это было бы очень интересно. Он хороший центровой с очень хорошим трехочковым броском, а это очень востребовано в Европе. Понимаю желание Влада поиграть в НБА, но я бы его хотел видеть в Евролиге», — приводит слова Лукича ТАСС.
Напомним, 24-летний Голдин не был выбран на драфте НБА-2025, но после него подписал двусторонний контракт с «Майами». Россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA) и вместе с клубом дошел до стадии третьего раунда «Мартовского безумия».
Владислав Голдин стал вторым россиянином, сыгравшим в текущем сезоне НБА. В составе «Бруклина» выступает защитник Егор Демин, который был выбран командой под 8-м номером на драфте НБА. Это самый высокий пик, под которым был выбран баскетболист из России. Демин провел в составе клуба из Нью-Йорка 34 матча.