Российскому баскетболисту посоветовали перейти из НБА в Евролигу

«Влад отличный парень, с характером, но найти свое место под солнцем в НБА не так просто. Иногда нужна просто удача. Но я бы хотел увидеть Влада в Евролиге — это было бы очень интересно. Он хороший центровой с очень хорошим трехочковым броском, а это очень востребовано в Европе. Понимаю желание Влада поиграть в НБА, но я бы его хотел видеть в Евролиге», — приводит слова Лукича ТАСС.