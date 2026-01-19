Ричмонд
11 очков Демина не помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго» в НБА

«Бруклин» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (102: 124).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашней площадке «Чикаго». Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Буллз» Коби Уайт. Он набрал 24 очка, сделал четыре подбора и отдал три результативные передачи. В составе гостей больше всех очков за 26 минут на паркете набрал француз Нолан Траоре (16).

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 22 минуты, набрал 11 очков, сделав один подбор и отдав одну результативную передачу.

В текущем сезоне НБА «Бруклин» с 12 победами и 28 поражениями занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» идет на 9-м месте на Востоке с 20 победами и 22 поражениями.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА 19-летний баскетболист сыграл в 36 матчах, проводя на паркете в среднем 24,7 минуты и набирая в среднем 10,4 очка, 3,0 подбора, 3,4 передачи при 1,7 потере.

В следующем матче «Бруклин» на своем паркете встретится с «Финиксом».

