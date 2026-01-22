«Бруклин» Демина показал худшую результативность в НБА за 10 лет

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. Он сыграл 31 минуту и набрал 20 очков. Также на счету игрока четыре подбора и пять передач. У «Бруклина» больше всех очков набрал Майкл Портер (12).
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 21 минуту, набрал 6 очков, сделав один подбор и отдав три результативные передачи.
Победа «Никс» с разницей в 54 очка стала рекордной в истории клуба. Предыдущий лучший результат команды — «+48».
66 очков, набранных «Бруклином», стали худшим результатом по количеству очков в отдельном матче для одной команды за последние 10 лет в НБА. В 2016 году баскетболисты «Далласа» набрали лишь 64 очка в игре с «Мемфисом» (64:80).
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес прокомментировал разгромное поражение.
«Сегодня все оказалось еще хуже, и за это отвечаю я. В последних 12 матчах мне необходимо лучше помогать команде — мы плохо играли и в нападении, и в защите, и это моя ответственность.
Ребята выходят на площадку с желанием и энергией, и я верю в них. Я верю в нашу команду и в тренеров. Этот сложный этап не меняет наших целей — мы будем продолжать работать и проходить через трудности вместе», — сказал Фернандес на пресс-конференции.
«Бруклин» с 12 победами и 30 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» дома сыграют с «Селтикс».