«Бруклин» Демина показал худшую результативность в НБА за 10 лет

«Сегодня все оказалось еще хуже, и за это отвечаю я. В последних 12 матчах мне необходимо лучше помогать команде — мы плохо играли и в нападении, и в защите, и это моя ответственность.



Ребята выходят на площадку с желанием и энергией, и я верю в них. Я верю в нашу команду и в тренеров. Этот сложный этап не меняет наших целей — мы будем продолжать работать и проходить через трудности вместе», — сказал Фернандес на пресс-конференции.