Егор Демин стал участником потасовки в матче НБА: видео

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин сыграл в матче 31 минуту. Он набрал 15 очков, сделал пять подборов и три передачи.
Демин стал участником потасовки в концовке игры с «Финиксом». В ситуации со спорным мячом Заир Уильямс из «Бруклина» оказался на паркете в окружении троих игроков «Санз». Баскетболист «Финикса» Диллон Брукс пытался отнять мяч у Уильямса после свистка, это не понравилось стоящему рядом Демину. Россиянин вступился за партнера и оттолкнул Брукса за что получил технический фол.
Ранее Демин спровоцировал небольшую в перепалку в матче регулярного чемпионата с «Клипперс».
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бруклина» Майкл Портер. Он провел на площадке 37 минут и набрал 36 очков, а также сделал пять подборов и три результативные передачи.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
Вчера стало известно, что Демин сыграет в Матче восходящих звезд НБА.
«Бруклин» потерпел шестое поражение подряд и с 12 победами при 33 поражениях идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет против «Орландо».