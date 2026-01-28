Ричмонд
Егор Демин стал участником потасовки в матче НБА: видео

Накануне «Бруклин» в гостях уступил «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА (102:106).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин сыграл в матче 31 минуту. Он набрал 15 очков, сделал пять подборов и три передачи.

Демин стал участником потасовки в концовке игры с «Финиксом». В ситуации со спорным мячом Заир Уильямс из «Бруклина» оказался на паркете в окружении троих игроков «Санз». Баскетболист «Финикса» Диллон Брукс пытался отнять мяч у Уильямса после свистка, это не понравилось стоящему рядом Демину. Россиянин вступился за партнера и оттолкнул Брукса за что получил технический фол.

Ранее Демин спровоцировал небольшую в перепалку в матче регулярного чемпионата с «Клипперс».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Бруклина» Майкл Портер. Он провел на площадке 37 минут и набрал 36 очков, а также сделал пять подборов и три результативные передачи.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

Вчера стало известно, что Демин сыграет в Матче восходящих звезд НБА.

«Бруклин» потерпел шестое поражение подряд и с 12 победами при 33 поражениях идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Бруклин» на выезде сыграет против «Орландо».

