Купер Флэгг стал самым молодым игроком НБА с 45+ очками за матч

Первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг из «Далласа» установил историческое достижение в лиге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее «Даллас» на своем паркете уступил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (121:123). Легкий форвард «Маверикс» Купер Флэгг стал самым результативным игроком встречи. За 38 минут на площадке он набрал 49 очков, сделал 10 подборов и отдал три результативные передачи.

Как сообщает StatMuse в соцсетях, Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 45 очков за одну игру. На момент достижения этого результата баскетболисту исполнилось 19 лет и 1 месяц.

Напомним, Купер Флэгг был выбран «Далласом» под общим первым номером на драфте НБА-2025. В дебютном сезоне баскетболист принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата. В среднем он проводит на паркете 33,9 минут, набирая 19,5 очков, совершая 6,5 подбора и отдавая 4,1 передачи.

«Даллас» в текущем сезоне с 19 победами и 29 поражениями занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидером Востока является «Оклахома» с 38 победами и 11 поражениями.

В следующем матче «Даллас» на выезде сыграет против «Хьюстона».