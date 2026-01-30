Купер Флэгг стал самым молодым игроком НБА с 45+ очками за матч

Ранее «Даллас» на своем паркете уступил «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (121:123). Легкий форвард «Маверикс» Купер Флэгг стал самым результативным игроком встречи. За 38 минут на площадке он набрал 49 очков, сделал 10 подборов и отдал три результативные передачи.
Как сообщает StatMuse в соцсетях, Флэгг стал самым молодым игроком в истории лиги, которому удалось набрать не менее 45 очков за одну игру. На момент достижения этого результата баскетболисту исполнилось 19 лет и 1 месяц.
Напомним, Купер Флэгг был выбран «Далласом» под общим первым номером на драфте НБА-2025. В дебютном сезоне баскетболист принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата. В среднем он проводит на паркете 33,9 минут, набирая 19,5 очков, совершая 6,5 подбора и отдавая 4,1 передачи.
«Даллас» в текущем сезоне с 19 победами и 29 поражениями занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Лидером Востока является «Оклахома» с 38 победами и 11 поражениями.
В следующем матче «Даллас» на выезде сыграет против «Хьюстона».