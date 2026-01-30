Ричмонд
Андрей Кириленко рассказал, в чем нужно прибавить Егору Демину

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший форвард «Юты» Андрей Кириленко назвал аспекты игры российского разыгрывающего «Бруклина» Егора Демина, в которых ему нужно прибавить.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

— Вы были звездой НБА, лучшим по блок-шотам. Глядя на игру Демина, какие конкретные аспекты его игры, по вашему мнению, требуют немедленной доработки, чтобы он смог закрепиться в НБА не на сезон-два, а на долгие годы?

— По большому счету все идет по плану, все развивается своим чередом. Мне бы хотелось, чтобы он был более агрессивным, более активным с мячом. Это, в свою очередь, дальше дает уверенность. А уверенность и надежность — это, наверное, самые главные качества, которые нужны, чтобы закрепиться на долгие годы. Если ты надежный, солидный игрок, уверенный в своих силах, тренер всегда будет на тебя рассчитывать, — приводит слова Кириленко «Чемпионат».

В дебютном сезоне в НБА Демин принял участие в 40 матчах, в среднем проводя на паркете 24,8 минуты, набирая 10,4 очка, отдавая 3,4 передачи и совершая 3 подбора.


