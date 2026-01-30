Андрей Кириленко рассказал, в чем нужно прибавить Егору Демину

— По большому счету все идет по плану, все развивается своим чередом. Мне бы хотелось, чтобы он был более агрессивным, более активным с мячом. Это, в свою очередь, дальше дает уверенность. А уверенность и надежность — это, наверное, самые главные качества, которые нужны, чтобы закрепиться на долгие годы. Если ты надежный, солидный игрок, уверенный в своих силах, тренер всегда будет на тебя рассчитывать, — приводит слова Кириленко «Чемпионат».