Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демин прервал рекордную серию с трехочковыми для новичков в НБА

«Бруклин» на выезде крупно проиграл «Детройту» в матче регулярного чемпионата НБА (77:130).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 15 минут. Он набрал три очка и сделал одну результативную передачу, но не реализовал ни одного из четырех трехочковых бросков. Этим матчем Демин прервал свою рекордную для новичков НБА серию из 34 игр подряд с хотя бы одним точным трехочковым броском.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен. В его активе дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и три результативные передачи. Его партнер по команде разыгрывающий защитник Кейд Каннингем также оформил дабл-дабл (18 очков и 12 передач).

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес подвел итог пятиматчевой выездной серии.

— Понимаю, что вы хотели другого окончания этого выезда, но если оценивать все пять матчей в целом — какой главный урок, по вашему мнению, должна вынести команда после игр с сильными соперниками Запада и финальной встречи с «Детройтом»?

— Нужно выкладываться по максимуму в каждый момент на площадке, каждую минуту, вне зависимости от того, сколько тебе доверили — одну, три, пять или 30 минут. Это должно стать привычкой. Как только мы усвоим это, сможем двигаться дальше и становиться сильнее, — сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.


Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне он провел за «Нетс» 42 матча в среднем проводя на паркете 24,6 минуты, набирая 10,5 очка и отдавая 3,4 передачи.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше