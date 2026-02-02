Демин прервал рекордную серию с трехочковыми для новичков в НБА

— Нужно выкладываться по максимуму в каждый момент на площадке, каждую минуту, вне зависимости от того, сколько тебе доверили — одну, три, пять или 30 минут. Это должно стать привычкой. Как только мы усвоим это, сможем двигаться дальше и становиться сильнее, — сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.