Демин прервал рекордную серию с трехочковыми для новичков в НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на паркете 15 минут. Он набрал три очка и сделал одну результативную передачу, но не реализовал ни одного из четырех трехочковых бросков. Этим матчем Демин прервал свою рекордную для новичков НБА серию из 34 игр подряд с хотя бы одним точным трехочковым броском.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Пистонс» Джейлен Дюрен. В его активе дабл-дабл: 21 очко, 10 подборов и три результативные передачи. Его партнер по команде разыгрывающий защитник Кейд Каннингем также оформил дабл-дабл (18 очков и 12 передач).
Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес подвел итог пятиматчевой выездной серии.
— Понимаю, что вы хотели другого окончания этого выезда, но если оценивать все пять матчей в целом — какой главный урок, по вашему мнению, должна вынести команда после игр с сильными соперниками Запада и финальной встречи с «Детройтом»?
— Нужно выкладываться по максимуму в каждый момент на площадке, каждую минуту, вне зависимости от того, сколько тебе доверили — одну, три, пять или 30 минут. Это должно стать привычкой. Как только мы усвоим это, сможем двигаться дальше и становиться сильнее, — сказал Фернандес на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне он провел за «Нетс» 42 матча в среднем проводя на паркете 24,6 минуты, набирая 10,5 очка и отдавая 3,4 передачи.