11 очков Демина не помогли «Бруклину» справиться с «Лейкерс»

Матч прошел на домашней арене команды из Нью-Йорка. Самым результативным игроком встречи стал 41-летний звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он провел на площадке 30 минут. За это время баскетболист набрал 25 очков, сделал три подбора и отдал семь передач.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин сыграл 27 минут и набрал 11 очков. Также на счету 19-летнего игрока два подбора и две передачи. Самым результативным игроком у хозяев стал Майкл Портер, в его активе 21 очко, 10 подборов и три передачи.
— Если говорить о ходе матча: мы начали его неудачно, проигрывали 22 очка, а в итоге уступили 16. Это, в каком-то смысле, отражает суть игры. После того провального начала команда собралась, добавила в скорости и качестве борьбы, особенно начиная с конца второй четверти и во второй половине встречи. Мне понравилось, как игроки отреагировали, проявили характер и не сдались. Это сейчас очень важно для нас. Были и положительные моменты, но, конечно, такой старт, как у нас в первой четверти — недопустим. Мы обязательно разберем ошибки и должны прибавлять, — сказал главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес на послематчевой пресс-конференции.
«Бруклин» с 13 победами и 36 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» на выезде сыграют с «Орландо».
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.