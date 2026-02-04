11 очков Демина не помогли «Бруклину» справиться с «Лейкерс»

— Если говорить о ходе матча: мы начали его неудачно, проигрывали 22 очка, а в итоге уступили 16. Это, в каком-то смысле, отражает суть игры. После того провального начала команда собралась, добавила в скорости и качестве борьбы, особенно начиная с конца второй четверти и во второй половине встречи. Мне понравилось, как игроки отреагировали, проявили характер и не сдались. Это сейчас очень важно для нас. Были и положительные моменты, но, конечно, такой старт, как у нас в первой четверти — недопустим. Мы обязательно разберем ошибки и должны прибавлять, — сказал главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес на послематчевой пресс-конференции.