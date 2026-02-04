Ричмонд
11 очков Демина не помогли «Бруклину» справиться с «Лейкерс»

«Бруклин» на своем паркете уступил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (109:125).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел на домашней арене команды из Нью-Йорка. Самым результативным игроком встречи стал 41-летний звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. Он провел на площадке 30 минут. За это время баскетболист набрал 25 очков, сделал три подбора и отдал семь передач.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин сыграл 27 минут и набрал 11 очков. Также на счету 19-летнего игрока два подбора и две передачи. Самым результативным игроком у хозяев стал Майкл Портер, в его активе 21 очко, 10 подборов и три передачи.

 — Если говорить о ходе матча: мы начали его неудачно, проигрывали 22 очка, а в итоге уступили 16. Это, в каком-то смысле, отражает суть игры. После того провального начала команда собралась, добавила в скорости и качестве борьбы, особенно начиная с конца второй четверти и во второй половине встречи. Мне понравилось, как игроки отреагировали, проявили характер и не сдались. Это сейчас очень важно для нас. Были и положительные моменты, но, конечно, такой старт, как у нас в первой четверти — недопустим. Мы обязательно разберем ошибки и должны прибавлять, — сказал главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес на послематчевой пресс-конференции.

«Бруклин» с 13 победами и 36 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» на выезде сыграют с «Орландо».


Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

