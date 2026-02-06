Демин объяснил поражение «Бруклина» в матче НБА с «Орландо»

«Важно выигрывать не одну отдельную четверть, а весь матч целиком. Особенно — бороться с основными игроками соперника с первой до последней минуты. Сегодня нам не всегда удавалось держаться на равных с самого начала, поэтому появилась разница в счете.



Они играют крайне жестко, много контактной борьбы, активно защищают трехсекундную, и у них много габаритных, сильных игроков. Против такой защиты трудно находить свободные зоны. Мне сегодня помогло, что партнеры здорово меня находили, я получал хорошие передачи и бросал с комфортом, чувствуя их доверие», — сказал Демин на послематчевой пресс-конференции.