Демин объяснил поражение «Бруклина» в матче НБА с «Орландо»

Накануне «Бруклин» на выезде уступил «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (98:118).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

19-летний российский защитник Егор Демин стал самым результативным игроком матча. Он провел на паркете 32 минуты и набрал 26 очков. Также на счету Демина четыре подбора и две передачи. Баскетболист обновил личный рекорд результативности. Ранее в игре с «Ютой» он набрал 25 очков.

«Важно выигрывать не одну отдельную четверть, а весь матч целиком. Особенно — бороться с основными игроками соперника с первой до последней минуты. Сегодня нам не всегда удавалось держаться на равных с самого начала, поэтому появилась разница в счете.

Они играют крайне жестко, много контактной борьбы, активно защищают трехсекундную, и у них много габаритных, сильных игроков. Против такой защиты трудно находить свободные зоны. Мне сегодня помогло, что партнеры здорово меня находили, я получал хорошие передачи и бросал с комфортом, чувствуя их доверие», — сказал Демин на послематчевой пресс-конференции.

Егор Демин реализовал 6 из 10 трехочковых бросков. Его партнер по команде Нолан Траоре набрал 21 очко при трех подборах и семи передачах.

«Бруклин» с 13 победами и 37 поражениями опустился на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Нетс» на своей площадке примут «Вашингтон».


Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

