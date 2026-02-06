Демин объяснил поражение «Бруклина» в матче НБА с «Орландо»

19-летний российский защитник Егор Демин стал самым результативным игроком матча. Он провел на паркете 32 минуты и набрал 26 очков. Также на счету Демина четыре подбора и две передачи. Баскетболист обновил личный рекорд результативности. Ранее в игре с «Ютой» он набрал 25 очков.
«Важно выигрывать не одну отдельную четверть, а весь матч целиком. Особенно — бороться с основными игроками соперника с первой до последней минуты. Сегодня нам не всегда удавалось держаться на равных с самого начала, поэтому появилась разница в счете.
Они играют крайне жестко, много контактной борьбы, активно защищают трехсекундную, и у них много габаритных, сильных игроков. Против такой защиты трудно находить свободные зоны. Мне сегодня помогло, что партнеры здорово меня находили, я получал хорошие передачи и бросал с комфортом, чувствуя их доверие», — сказал Демин на послематчевой пресс-конференции.
Егор Демин реализовал 6 из 10 трехочковых бросков. Его партнер по команде Нолан Траоре набрал 21 очко при трех подборах и семи передачах.
«Бруклин» с 13 победами и 37 поражениями опустился на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей встрече «Нетс» на своей площадке примут «Вашингтон».
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.