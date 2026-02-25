«Бруклин» проиграл пятый матч подряд. Демин набрал лишь 3 очка

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Нетс» Майкл Портер. Он провел на паркете 33 минуты и набрал 26 очков. Также на счету игрока три результативные передачи. У «Далласа» больше всех очков набрал Марвин Бэгли (22), его партнер по команде Брэндон Уильямс оформил дабл-дабл — 19 очков и 10 результативных передач.
Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 28 минут. За это время он набрал только три очка, отметившись точным попаданием из-за дуги. Также на счету Демина пять подборов и две передачи.
Первый номер драфта-2025 из «Далласа» Купер Флэгг пропустил встречу из-за травмы стопы.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 50 матчей, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях.
«Бруклин» потерпел пятое поражение подряд и с результатом 15−42 занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» дома сыграют с «Сан-Антонио».