«Бруклин» проиграл пятый матч подряд. Демин набрал лишь 3 очка

«Бруклин» на домашней площадке уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА (114:123).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Нетс» Майкл Портер. Он провел на паркете 33 минуты и набрал 26 очков. Также на счету игрока три результативные передачи. У «Далласа» больше всех очков набрал Марвин Бэгли (22), его партнер по команде Брэндон Уильямс оформил дабл-дабл — 19 очков и 10 результативных передач.

Российский защитник «Бруклина» Егор Демин провел на площадке 28 минут. За это время он набрал только три очка, отметившись точным попаданием из-за дуги. Также на счету Демина пять подборов и две передачи.

Первый номер драфта-2025 из «Далласа» Купер Флэгг пропустил встречу из-за травмы стопы.

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 50 матчей, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,5 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях.

«Бруклин» потерпел пятое поражение подряд и с результатом 15−42 занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нетс» дома сыграют с «Сан-Антонио».

