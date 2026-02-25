Как азартные игры сломали спортсменов: 4 скандальные истории

Майкл Джордан, один из самых известных баскетболистов в истории НБА и лидер «Чикаго Буллз», на протяжении карьеры оставался очень азартным человеком. Он сам рассказывал, что спорил почти на все еще со школьных лет — от мелких сумм до карточных партий и гольфа уже в статусе суперзвезды. Бывший игрок Антуан Уокер вспоминал, что одна из карточных партий с Джорданом длилась 36 часов, а партнеры по гольфу рассказывали о ставках на десятки и сотни тысяч долларов за раунд.