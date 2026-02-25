Как азартные игры сломали спортсменов: 4 скандальные истории

Профессиональный спорт связан не только с рекордами и контрактами, но и с постоянным напряжением, которое многие атлеты пытаются компенсировать вне площадки. Азартные игры для одних становились способом отвлечься после матчей, для других — привычкой, которая постепенно выходит из-под контроля. Далее — четыре показательных кейса, где увлечение ставками заметно повлияло на карьеру, репутацию и даже жизнь спортсменов.
Майкл Джордан — ставки, слухи и проверки НБА
Майкл Джордан, один из самых известных баскетболистов в истории НБА и лидер «Чикаго Буллз», на протяжении карьеры оставался очень азартным человеком. Он сам рассказывал, что спорил почти на все еще со школьных лет — от мелких сумм до карточных партий и гольфа уже в статусе суперзвезды. Бывший игрок Антуан Уокер вспоминал, что одна из карточных партий с Джорданом длилась 36 часов, а партнеры по гольфу рассказывали о ставках на десятки и сотни тысяч долларов за раунд.
Самым обсуждаемым стал эпизод 1993 года, когда Джордан во время финальной серии Восточной конференции оказался в казино Атлантик-Сити. Факт визита вызвал волну обсуждений, а интерес к теме усилился после публикаций о долговых расписках на сотни тысяч долларов, которые он якобы выписывал после проигрышей в гольфе. Именно из-за этого НБА инициировала проверку: лиге было важно убедиться, что ставки игрока не касались баскетбола и не создавали конфликта интересов.
Проверка не выявила нарушений, и дисциплинарных мер не последовало. Позже в сериале «Последний танец» Джордан признавал, что любил азартные игры и мог проигрывать по $5 миллионов за ночь, но подчеркивал, что воспринимал это как форму соревнования.
Пол Мерсон — проиграл миллионы и признал зависимость
Пол Мерсон, легенда «Арсенала» 1990-х и нынешний эксперт Sky Sports, много лет жил с игровой зависимостью, которая серьезно повлияла на его финансы. Сам футболист признавался, что ставки сопровождали его почти всю карьеру: букмекеры, казино и игровые автоматы стали привычной частью рутины между матчами. В итоге, по словам Мерсона, суммарные потери превысили £7 млн — цифра, которую он не раз озвучивал в интервью и автобиографических проектах.
В 1994 году ситуация усугубилась, поэтому игрок публично признал зависимость и прошел курс реабилитации. Спустя годы Мерсон продолжил говорить об опыте уже в новом статусе: в 2021 году он выпустил документальный фильм и книгу «Hooked», где подробно рассказал о том, как зависимость формировалась и почему от нее сложно избавиться даже при высоких доходах.
Сегодня Мерсон остается одной из самых заметных фигур, открыто поднимающих тему ставок в спорте. Он выступал в британском парламенте с призывом ограничить рекламу букмекерских компаний во время трансляций, называя азарт «невидимым врагом» для людей с зависимостью.
Доминик Маттео — огромные ставки и банкротство
Доминик Маттео, бывший защитник «Ливерпуля», «Лидса» и сборной Шотландии, столкнулся с игровой зависимостью уже после завершения карьеры. Он рассказывал, что он начал делать ставки из-за огромного количества свободного времени и ощущения пустоты без матчей и тренировок. Основным увлечением стали скачки, где суммы ставок быстро выросли до шестизначных значений.
В 2011 году Маттео признался, что суммарно потерял около £1 млн из-за азартных игр. Среди наиболее обсуждаемых эпизодов — ставка на $250 тыс. на скачки. Постепенно долги и неудачные ставки привели футболиста к финансовым трудностям и банкротству, о чем он позже открыто рассказывал в интервью британским медиа.
Сегодня Маттео использует собственный опыт в профилактической работе со спортсменами. Он сотрудничает с организацией EPIC Global Solutions и проводит встречи с футболистами, где рассказывает о механизмах зависимости и ее последствиях. По его словам, в спортивной среде долго существовала установка справляться с проблемами самостоятельно, что мешало вовремя обратиться за помощью — и именно это он пытается изменить своим примером.
Пит Роуз — дисквалификация за ставки
Пит Роуз считался одной из главных фигур американского бейсбола: он установил рекорд MLB по количеству хитов и долгие годы оставался символом «Цинциннати Редс». Однако в 1989 году его карьера оборвалась после расследования лиги, которое установило: Роуз делал ставки на бейсбольные матчи, включая игры команды, где работал менеджером. Комиссар MLB наложил пожизненный запрет на любую деятельность, связанную с бейсболом, что стало беспрецедентным решением для игрока такого масштаба.
Долгое время Роуз отрицал обвинения, но в 2004 году публично признал, что действительно ставил на бейсбол и на матчи «Редс». К этому моменту он уже более 10 лет оставался вне профессии. Несмотря на рекордные спортивные достижения, пожизненный бан лишил его возможности попасть в Зал славы, что для бейсболиста такого уровня стало одним из самых болезненных последствий.
Ситуация изменилась только спустя десятилетия: в 2025 году Роуз был посмертно исключен из списка дисквалифицированных, что открыло путь к рассмотрению его кандидатуры в Зале славы. Пит умер в 83 года из-за инфаркта миокарда. История спортсмена осталась одним из самых скандальных примеров того, как ставки на могут перечеркнуть даже выдающуюся карьеру.