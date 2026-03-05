Егор Демин пропустит третий подряд матч «Бруклина» в НБА

Главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес на пресс-конференции в преддверии матча с «Хит» сообщил, что Егор Демин пропустит третий матч команды подряд. 19-летний Демин не помог «Бруклину» в играх с «Кливлендом» и «Майами». Демин пропустит встречу с «Хит» в целях профилактики травмы левой подошвенной фасции.
Ранее пресс-служба НБА обновила рейтинг претендентов на звание лучшего новичка сезона-2025/2026. Россиянин входит в топ-10 лучших новичков, занимая 10-е место. На первой строчке располагается Кон Книпелл из «Шарлотт». Второе место занимает первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг из «Далласа». Тройку лидеров замыкает игрок «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб.
Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России. В дебютном сезоне в НБА он сыграл 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,6 потерях.
«Бруклин» с 15 победами 46 поражениями занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нетс» встретятся с «Хит» в ночь на 6 марта в 3:30 по московскому времени.