«Это одна буква». Егор Демин раскрыл свое прозвище в НБА

Напомним, Егор Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
— У тебя есть прозвище в НБА?
— У меня просто коротко сокращают имя — «Е».
— «Е»? Научи их «Ё»!
— Непонятно будет тогда, зовут кого-то или здороваются.
— Как тебе? Тебя устраивает «Е»?
— Удобно довольно-таки. Я думаю, что еще появится (прозвище). У меня в университете было их миллион просто! — рассказал Демин в интервью актеру Сергею Мезенцеву на его Youtube-канале.
Ранее стало известно, что Демин пропустит третий матч команды подряд в целях профилактики травмы.
В дебютном сезоне в НБА 19-летний баскетболист сыграл 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,6 потерях.
«Бруклин» с 15 победами и 46 поражениями занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нетс» на выезде встретятся с «Майами» в ночь на 6 марта в 3:30 по московскому времени.