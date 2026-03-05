Ричмонд
«Это одна буква». Егор Демин раскрыл свое прозвище в НБА

Российский игрок «Бруклина» Егор Демин рассказал, как к нему обращаются партнеры по команде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Wendell Cruz-Imagn Images

Напомним, Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

— У тебя есть прозвище в НБА?

— У меня просто коротко сокращают имя — «Е».

— «Е»? Научи их «Ё»!

— Непонятно будет тогда, зовут кого-то или здороваются.

— Как тебе? Тебя устраивает «Е»?

— Удобно довольно-таки. Я думаю, что еще появится (прозвище). У меня в университете было их миллион просто! — рассказал Демин в интервью актеру Сергею Мезенцеву на его Youtube-канале.

Ранее стало известно, что Демин пропустит третий матч команды подряд в целях профилактики травмы.

В дебютном сезоне в НБА 19-летний баскетболист сыграл 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,6 потерях.

«Бруклин» с 15 победами и 46 поражениями занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нетс» на выезде встретятся с «Майами» в ночь на 6 марта в 3:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше