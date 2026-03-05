Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский баскетболист НБА: «Агенты говорят, жена мне не нужна»

Российский разыгрывающий клуба НБА «Бруклин Нетс» Егор Демин высказался о своей личной жизни.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Ты чувствуешь давление от агентов, которые говорят: «Егор, нам нужно, чтобы у тебя была жена»?

— Скорее, говорят: «Жена не нужна!» Чтобы не отвлекаться от работы. Им важно, чтобы я думал только о баскетболе.

— А мне казалось, что игроков НБА подталкивают к женитьбе.

— Я думаю, наоборот в какой-то степени. Очень много игроков, которые забывают, что они баскетболисты, в первую очередь. И начинают заниматься какими-то делами, которые не помогают им становиться лучше на баскетбольной площадке, — заявил Демин в интервью актеру Сергею Мезенцеву на его Youtube-канале.

В дебютном сезоне в НБА 19-летний баскетболист сыграл 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,6 потерях.

«Бруклин» с 15 победами и 46 поражениями занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нетс» на выезде встретятся с «Майами» в ночь на 6 марта в 3:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше