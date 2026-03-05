Российский баскетболист НБА: «Агенты говорят, жена мне не нужна»

— Ты чувствуешь давление от агентов, которые говорят: «Егор, нам нужно, чтобы у тебя была жена»?
— Скорее, говорят: «Жена не нужна!» Чтобы не отвлекаться от работы. Им важно, чтобы я думал только о баскетболе.
— А мне казалось, что игроков НБА подталкивают к женитьбе.
— Я думаю, наоборот в какой-то степени. Очень много игроков, которые забывают, что они баскетболисты, в первую очередь. И начинают заниматься какими-то делами, которые не помогают им становиться лучше на баскетбольной площадке, — заявил Демин в интервью актеру Сергею Мезенцеву на его Youtube-канале.
В дебютном сезоне в НБА 19-летний баскетболист сыграл 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минути и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,2 передачи, 0,8 перехвата при 1,6 потерях.
«Бруклин» с 15 победами и 46 поражениями занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Нетс» на выезде встретятся с «Майами» в ночь на 6 марта в 3:30 по московскому времени.