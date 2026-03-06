206-сантиметровая модель из России встретилась с Шакилом О’Нилом

38-летняя Лисина является чемпионкой Европы 2007 года в составе сборной России. После завершения карьеры в 2014 году она стала моделью, а в 2017 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире (132,2 см) и как самая высокая профессиональная модель.