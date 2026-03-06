206-сантиметровая модель из России встретилась с Шакилом О’Нилом

Видео встречи 38-летняя девушка разместила в соцсетях. В ролике, 53-летний О’Нил по-дружески обнимает Лисину и целует в щеку. Россиянка пошутила, что вспотела от таких крепких объятий.
Екатерина Лисина является самой высокой профессиональной моделью в мире. Ее рост составляет 206 сантиметров. Рост экс-игрока «Лейкерс» Шакила О`Нила равен 216 сантиметрам.
38-летняя Лисина является чемпионкой Европы 2007 года в составе сборной России. После завершения карьеры в 2014 году она стала моделью, а в 2017 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире (132,2 см) и как самая высокая профессиональная модель.
Шакил О'Нил выступал в НБА за «Орландо», «Лейкерс», «Майами», «Финикс», «Кливленд» и «Бостон». Он является четырехкратным чемпионом НБА (три раза с — «Лейкерс» и один — с «Майами»), 15-кратным участником Матчах всех звезд лиги. Также О'Нил трижды был признан самым ценным игроком финала НБА (2000−2002).
В составе сборной США О'Нил стал олимпийским чемпионом в 1996 году и чемпионом мира в 1994 году. В 2016 году центровой был введен в Зал баскетбольной славы.