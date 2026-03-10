Егор Демин выбыл до конца сезона из-за рецидива травмы стопы

20-летний россиянин пропустил четыре последних матча из-за обострения болевых ощущений в стопе. Эта травма беспокоила еего в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА.
Таким образом, Демин не сыграет в оставшихся 19 матчах «Бруклина» в нынешнем сезоне. Россиянин вернется к баскетбольной активности в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.
В своем дебютном сезоне в НБА Демин провел 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минуты и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях. В последнем рейтинге новичков, опубликованном на официальном сайте лиги, россиянин занимает десятое место.
Демин был выбран «Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.
«Бруклин» с результатом 17−47 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 11 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Детройта».