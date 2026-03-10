Ричмонд
Егор Демин выбыл до конца сезона из-за рецидива травмы стопы

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин пропустит остаток сезона в НБА из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. Об этом сообщает пресс-служба нью-йоркского клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

20-летний россиянин пропустил четыре последних матча из-за обострения болевых ощущений в стопе. Эта травма беспокоила еего в межсезонье и на старте регулярного чемпионата НБА.

Таким образом, Демин не сыграет в оставшихся 19 матчах «Бруклина» в нынешнем сезоне. Россиянин вернется к баскетбольной активности в начале межсезонья и примет полноценное участие в летней программе развития.

В своем дебютном сезоне в НБА Демин провел 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минуты и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях. В последнем рейтинге новичков, опубликованном на официальном сайте лиги, россиянин занимает десятое место.

Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

«Бруклин» с результатом 17−47 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 11 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Детройта».

Узнать больше по теме
Биография Егора Демина: карьера и личная жизнь баскетболиста
Баскетболисты из России редко становятся предметом всеобщего обсуждения. Егор Демин в этом плане разрывает общепринятые шаблоны. 19-летний спортсмен еще только начинает свой путь, а его имя уже известно фанатам далеко за пределами родины россиянина. Чем так хорош Егор Демин и почему стоит следить за его карьерой, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше