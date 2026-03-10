«Пауза никого не делает сильнее». Гомельский — о травме Демина

«Особенности любого человеческого организма заключаются в том, что стереотипы движений ослабевают, когда ты не делаешь это каждый день. Я надеюсь, что Фернандес останется главным тренером “Нетс” на следующий сезон, и его отношение к Егору сохранится. Я не очень переживаю по поводу игрового времени, а гораздо больше переживаю по состоянию ноги с тем, чтобы она снова пришла в порядок», — добавил Владимир Гомельский.