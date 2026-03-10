Ричмонд
«Пауза никого не делает сильнее». Гомельский — о травме Демина

Накануне стало известно о том, что разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Демин пропустит остаток сезона в НБА из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Баскетбольный эксперт Владимир Гомельский высказался о досрочном завершении сезона НБА для разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Демина, выбывшего из-за травмы стопы.

«Пауза никого не делает сильнее. Хотелось бы, чтобы Егор долечился. Травма оказалась с последствиями. Я был на экскурсиях во всех медицинских центрах, которыми пользуется “Бруклин Нетс”. Очень надеюсь, что врачи сделают всё возможное, чтобы все последствия травмы были нивелированы. Но это означает, что Егор не сможет полноценно тренироваться. Причём если лечение серьезное, то до лета. А летом придется форсировать подготовку», — цитирует Гомельского «Чемпионат».

«Особенности любого человеческого организма заключаются в том, что стереотипы движений ослабевают, когда ты не делаешь это каждый день. Я надеюсь, что Фернандес останется главным тренером “Нетс” на следующий сезон, и его отношение к Егору сохранится. Я не очень переживаю по поводу игрового времени, а гораздо больше переживаю по состоянию ноги с тем, чтобы она снова пришла в порядок», — добавил Владимир Гомельский.

В своем дебютном сезоне в НБА Демин провел 52 матча, проводя на паркете в среднем 25,2 минуты и набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях. В последнем рейтинге новичков, опубликованном на официальном сайте лиги, россиянин занимает десятое место.

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

«Бруклин» с результатом 17−47 занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 11 марта, нью-йоркцы дома сыграют против «Детройта».

