Чемпион НБА попытался заблокировать бросок кроссовкой: видео

«Никогда не был в такой ситуации. Просто пришла такая мысль. Попытался заблокировать, не зная, каким будет наказание. Не думал, что это будет голтендинг и технический. Если бы знал, не стал бы этого делать. Потому что это три очка. Засчитанный бросок, хотя он не поднял мяч до уровня кольца. Как только кроссовка оказалась в руке, эта мысль пробилась мне в голову. Не в каком-то зловредном плане, а просто попытаться остановить мяч. Один из редких моментов в НБА, которых не будет следующие лет десять», — сказал Карузо после матча.