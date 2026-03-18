Чемпион НБА попытался заблокировать бросок кроссовкой: видео

Курьезный эпизод произошел во второй четверти. Во время защиты кольца 32-летний баскетболист поскользнулся, в результате чего с его левой ноги слетела обувь. В итоге Карузо начал защищаться с кроссовкой в руке и воспользовался ей, чтобы заблокировать бросок форварда «Орландо» Тристана да Силвы.
Судьи зафиксировали голтендинг (помеху попаданию мяча) и засчитали два очка, а Карузо выписали технический фол, за который против его команды полагается штрафной бросок. В итоге «Орландо» вместо двух очков в одной атаке набрали три.
«Никогда не был в такой ситуации. Просто пришла такая мысль. Попытался заблокировать, не зная, каким будет наказание. Не думал, что это будет голтендинг и технический. Если бы знал, не стал бы этого делать. Потому что это три очка. Засчитанный бросок, хотя он не поднял мяч до уровня кольца. Как только кроссовка оказалась в руке, эта мысль пробилась мне в голову. Не в каком-то зловредном плане, а просто попытаться остановить мяч. Один из редких моментов в НБА, которых не будет следующие лет десять», — сказал Карузо после матча.
Карузо провел на площадке 24 минуты, записав на свой счет два очка, восемь подборов, одну передачу и два перехвата. Он является двукратным чемпионом НБА — в 2020 году он выиграл титул с «Лейкерс», а в прошлом году повторил этот успех с «Оклахомой».
«Оклахома» с результатом 54−15 возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Благодаря победе над «Орландо» действующие чемпионы НБА стали первой командой в лиге, обеспечившей себе место в плей-офф.
Регулярный чемпионат НБА завершится 12 апреля.