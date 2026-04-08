Йокич близок к достижению, которое не покорялось никому в истории НБА

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич на пути к уникальному достижению в истории НБА.
За три матча до завершения регулярного сезона Йокич возглавляет лигу по двум ключевым статистическим показателям — подборам и передачам. В среднем он собирает 12,9 подбора за игру (на 1 больше, чем ближайший преследователь Карл-Энтони Таунс с 11,9) и делает 10,9 ассистов (у Кейда Каннингема — 9,9).
Интересно, что ни одному игроку в истории НБА (с 1946 года) не удавалось завершить сезон с лидерством в этих двух категориях, даже в разные годы.
Никола Йокич — сербский баскетболист, один из самых титулованных центровых в истории НБА. Основные достижения: чемпион НБА (2023) и MVP финала, трехкратный MVP регулярного сезона НБА (2021, 2022, 2024), 7-кратный участник Матча всех звезд, рекордсмен по количеству трипл-даблов среди центровых.
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками.