Йокич близок к достижению, которое не покорялось никому в истории НБА

Сейчас Йокич лидирует в таблице по двум показателям статистики.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич на пути к уникальному достижению в истории НБА.

За три матча до завершения регулярного сезона Йокич возглавляет лигу по двум ключевым статистическим показателям — подборам и передачам. В среднем он собирает 12,9 подбора за игру (на 1 больше, чем ближайший преследователь Карл-Энтони Таунс с 11,9) и делает 10,9 ассистов (у Кейда Каннингема — 9,9).

Интересно, что ни одному игроку в истории НБА (с 1946 года) не удавалось завершить сезон с лидерством в этих двух категориях, даже в разные годы.

Никола Йокич — сербский баскетболист, один из самых титулованных центровых в истории НБА. Основные достижения: чемпион НБА (2023) и MVP финала, трехкратный MVP регулярного сезона НБА (2021, 2022, 2024), 7-кратный участник Матча всех звезд, рекордсмен по количеству трипл-даблов среди центровых.

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оформившим несколько трипл-даблов с 55 и более очками.