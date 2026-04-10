Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронни Джеймс сделал первую в истории НБА передачу сына на отца

В Лос-Анджелесе прошел матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» (119:103).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Harry How/Getty Images

В одном из игровых эпизодов 41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил от своего сына Бронни, также выступающего за «Лейкерс» передачу, после которой оформил данк и заработал два очка. Эта передача стала первой в истории НБА от сына отцу.

Ранее Леброн и Бронни также оформили первую передачу от отца сыну.

Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча. За 32 минуты на паркете он набрал 26 очков, сделал восемь подборов и отдал 11 результативных передач. 21-летний Бронни Джеймс провел на паркете 21 минуту. В его активе — 10 очков, один подбор и три передачи.

У «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Нейт Уильямс и Брэндин Поджемски (по 17).

Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА, 3 июля 2024 года он подписал с командой четырехлетний контракт новичка.

Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведенных сезонов.

«Лейкерс» с 51 победой и 29 поражениями занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса на своем паркете примет «Финикс».

Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше