Бронни Джеймс сделал первую в истории НБА передачу сына на отца

В одном из игровых эпизодов 41-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс получил от своего сына Бронни, также выступающего за «Лейкерс» передачу, после которой оформил данк и заработал два очка. Эта передача стала первой в истории НБА от сына отцу.
Ранее Леброн и Бронни также оформили первую передачу от отца сыну.
Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча. За 32 минуты на паркете он набрал 26 очков, сделал восемь подборов и отдал 11 результативных передач. 21-летний Бронни Джеймс провел на паркете 21 минуту. В его активе — 10 очков, один подбор и три передачи.
У «Голден Стэйт» больше всех очков набрал Нейт Уильямс и Брэндин Поджемски (по 17).
Бронни Джеймс был выбран «Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА, 3 июля 2024 года он подписал с командой четырехлетний контракт новичка.
Леброн Джеймс проводит свой 23-й сезон в лиге. Форвард является рекордсменом НБА по количеству набранных очков и проведенных сезонов.
«Лейкерс» с 51 победой и 29 поражениями занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса на своем паркете примет «Финикс».