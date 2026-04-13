Клуб НБА «Милуоки Бакс» отправил в отставку Дока Риверса

Руководство «Милуоки Бакс» приняло решение расстаться с главным тренером Доком Риверсом. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По данным источника, «Милуоки» выплатит специалисту его зарплату за сезон-2026/27. Руководство клуба и 64-летний тренер обсуждают возможность его перехода на консультационную роль в организации.

Под руководством Риверса команда одержала 97 побед при 103 поражениях за три сезона и дважды вылетала в первом раунде плей-офф НБА. В сезоне-2025/26 «Бакс» прервали серию из девяти подряд выходов в плей-офф.

Док Риверс ранее тренировал «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфию Севенти Сиксерс». В 2008 году он привел «Бостон» к победе в плей-офф НБА.