«Нью-Йорк» оказался в шаге от финала плей-офф НБА

«Нью-Йорк Никс» на выезде победил «Кливленд Кавальерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 121:108 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, набравший 30 очков. У «Кливленда» лучшую результативность показал Эван Мобли, записавший на свой счет 24 очка.
После этой победы «Никс» повели в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая встреча противостояния пройдет 25 мая в Кливленде.
Победитель серии выйдет в финал плей-офф НБА, где встретится с сильнейшим в паре «Оклахома-Сити Тандер» — «Сан-Антонио Сперс». В этой серии действующий чемпион НБА «Оклахома» ведет со счетом 2−1.
«Нью-Йорк» получил возможность впервые за несколько лет выйти в финальную стадию плей-офф НБА и находится в одной победе от завершения серии.